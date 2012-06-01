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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 14:16 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元走疲,等待美国非农就业报告

路透惠灵顿/悉尼6月1日电---澳元及新西兰元周五扩大跌势,中国公布的制造业活动数据不如预期,令原本已因欧债危机而动荡的市场更加不安.

中国5月官方制造业PMI超预期回落至50.4,创出今年新低.[ID:nSB1581874]

澳元兑美元AUD=D4一度跌至0.9648美元,为去年10月以来最低,后来跌幅缩减,最新报0.9693.澳元接下来的重大关卡是2011年低点0.9388.

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