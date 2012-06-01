〔澳新汇市〕澳元及新西兰元走疲,等待美国非农就业报告

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透惠灵顿/悉尼6月1日电---澳元及新西兰元周五扩大跌势,中国公布的制造业活动数据不如预期,令原本已因欧债危机而动荡的市场更加不安.
中国5月官方制造业PMI超预期回落至50.4,创出今年新低.[ID:nSB1581874]
澳元兑美元AUD=D4一度跌至0.9648美元,为去年10月以来最低,后来跌幅缩减,最新报0.9693.澳元接下来的重大关卡是2011年低点0.9388.
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。