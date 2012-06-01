版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 15:47 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超76.76亿台币,连续11日卖超

路透台北6月1日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超76.76亿台币,为连续第11日卖超,累计金额为533.71亿.

三大法人今日合计卖超82.01亿台币,上交易日修正后为卖超61.70亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

6/1 -76.76 -5.52 +0.26 -82.01

----------------------------------------------------

本月累计 -76.76 -5.52 +0.26 -82.01

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r

4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

参看相关细节,请点选(here)

参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]

--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐