〔路透基点〕香格里拉亚洲的10亿港元贷款案即将结案--RLPC

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透香港6月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,旅馆营运商香格里拉亚洲的三年期10亿港元(1.29亿美元)子弹式贷款料将在下周结案.
消息人士称,法国东方汇理银行正在协调安排贷款案.
此项俱乐部贷款案含全部费用的价码为205基点,利率为较香港间银行同业拆息利率(Hibor)加码180基点,并有75基点的先付费用.
贷款借款人为香格里拉亚洲,取得资金将用来做为再融资及一般营运资本.
香格里拉亚洲上次涉足贷款市场是在2006年11月,当时是一项42亿港元的五年期子弹式贷款案,最高全部费用为34.5基点,利率为较Hibor加码29基点.
该项贷款案的委任协调安排行包括:中国银行香港、星展银行、汇丰、渣打、交通银行、东亚银行、加拿大丰业银行、三菱东京日联银行、西班牙BBVA银行以及永隆银行.安排行为马来亚银行(Maybank)和南洋商业银行;另有五家高级经理行为中国银行新加坡分行、富通银行、华南银行、创兴银行和大丰银行.(完)
--编译 李婷仪;审校 石冠兰
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路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。