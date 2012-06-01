〔路透基点〕香格里拉亚洲的10亿港元贷款案即将结案--RLPC

路透香港6月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,旅馆营运商香格里拉亚洲的三年期10亿港元(1.29亿美元)子弹式贷款料将在下周结案.

消息人士称,法国东方汇理银行正在协调安排贷款案.

此项俱乐部贷款案含全部费用的价码为205基点,利率为较香港间银行同业拆息利率(Hibor)加码180基点,并有75基点的先付费用.

贷款借款人为香格里拉亚洲,取得资金将用来做为再融资及一般营运资本.

香格里拉亚洲上次涉足贷款市场是在2006年11月,当时是一项42亿港元的五年期子弹式贷款案,最高全部费用为34.5基点,利率为较Hibor加码29基点.

该项贷款案的委任协调安排行包括:中国银行香港、星展银行、汇丰、渣打、交通银行、东亚银行、加拿大丰业银行、三菱东京日联银行、西班牙BBVA银行以及永隆银行.安排行为马来亚银行(Maybank)和南洋商业银行;另有五家高级经理行为中国银行新加坡分行、富通银行、华南银行、创兴银行和大丰银行.(完)