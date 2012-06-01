《企业看点》--6月1日财务活动报导摘要

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透班加罗尔6月1日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 据法国回声报指出,法国当局正敦促邮政银行La Banque Postale并购身陷困境的抵押贷款业者Credit Immobilier de France(CIF),此前其他几家潜在的买家拒绝对CIF提出报价.[ID:nL5E8H10NT]
* 欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA即将卸任的财务长Hans Peter Ring对德国金融时报(Financial Times Deutschland)表示,在欧洲银行业或有降评之虞下,EADS可能取得自家的银行牌照.[ID:nL5E8H10PR]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 龚芳;审校
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。