《企业看点》--6月1日财务活动报导摘要

路透班加罗尔6月1日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据法国回声报指出,法国当局正敦促邮政银行La Banque Postale并购身陷困境的抵押贷款业者Credit Immobilier de France(CIF),此前其他几家潜在的买家拒绝对CIF提出报价.[ID:nL5E8H10NT]

* 欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA即将卸任的财务长Hans Peter Ring对德国金融时报(Financial Times Deutschland)表示,在欧洲银行业或有降评之虞下,EADS可能取得自家的银行牌照.[ID:nL5E8H10PR]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)