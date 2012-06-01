〔台湾央行〕共发行3,059.6亿台币存单,发行余额减少1,015.7亿

路透台北6月1日电---台湾央行周五公布,今日共发行3,059.6亿台币存单,相较存单到期金额4,075.3亿,存单发行余额减少1,015.7亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,888.0

91天期 0.93 152.6

182天期 1.05 19.0

央行上日共发行355亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,774亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为49亿台币;累计超额准备为2,455亿台币,加计前期1%的超额准备为3,227亿台币.(完)