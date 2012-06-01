〔台湾央行〕共发行3,059.6亿台币存单,发行余额减少1,015.7亿

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透台北6月1日电---台湾央行周五公布,今日共发行3,059.6亿台币存单,相较存单到期金额4,075.3亿,存单发行余额减少1,015.7亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,888.0
91天期 0.93 152.6
182天期 1.05 19.0
央行上日共发行355亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,774亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为49亿台币;累计超额准备为2,455亿台币,加计前期1%的超额准备为3,227亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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路透2月21日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。