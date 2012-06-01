〔台湾汇市〕欧债险恶令台币/美元续创四个半月低位,关注美国非农

路透台北6月1日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌7.1分,续创近四个半月以来低位.欧债形势险恶并损及全球经济,中国与欧洲多国制造业数据呈现萎缩,打击市场风险偏好,台币随其他亚币走软.

汇银人士指出,受台股暴跌及亚币疲势拖累,续见外资汇出,逢高出口商抛汇兴趣浓厚,加之美元涨多银行间有获利了结的压力,于汇价28.9元附近多空交战较为激烈,市场并关注稍晚美国非农就业数据公布,以窥探美国经济复苏速度是否停滞.

"不管(非农)数据好或不好,美国偏强趋势不变,因为市场悲观气氛浓厚."一位公股银行交易人士表示.

根据路透调查显示,美国5月雇主料新增15万个职位,4月时的新增岗位只有寥寥11.5万,为六个月来最少.这将带动非农就业岗位增幅接近过去三个月月均17.6万的水准,并令人确信即便中国在放慢且部分欧洲经济体重回衰退,美国经济仍在稳定增长的轨道上前进.[ID:nSB1576280]

市场人士表示,即便美国非农数据表现逊于预期,可能引发推出更多宽松举措揣测,但国际美元终会在欧元颓势下获得支撑,预料上行趋势难扭转.在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元多头气氛亦偏强,短天期美元/台币换汇点呈溢价.

交易商指出,央行盘中不时进场抛汇,以维持汇价稳定,没有特定防守价位,而且台币走弱也有助提升出口竞争力,预估在欧元区的纷纷扰扰之下,台币下周将持续震荡并朝向30元大关迈进.

台币今日收在29.931元,为1月20日29.990元以来收盘最低.较前一周贬值2.81角,或0.94%;累计今年以来台币升幅缩至1.20%,仍冠居亚洲并大幅领先韩元兑美元的大贬2.22%.

台湾股市.TWII收盘重挫2.68%,至7,106.09点;外资及陆资在台股卖超76.76亿台币,为连续第11日卖超,累计金额为533.71亿.[ID:nST0523645]

另外,新兴亚洲货币周五因空头回补而上涨,但周线可能再次收跌,因中国数据表现疲弱,而且投资者担忧全球经济增长.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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台北外汇经纪公司 29.931 29.860 29.700-29.931 29.870 10.21 10.13

TAIFX1

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COSMOS1

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PNDF

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美元/台币六个月期 -0.155/-0.135 -0.170/-0.155

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