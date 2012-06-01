〔澳洲股市〕收跌但脱离低位,四周来首度出现周线上涨

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透墨尔本6月1日电---澳洲股市周五勉强录得四星期来首度周线上涨,今日虽收低但摆脱低位,因有关澳洲央行可能再度降息的臆测,帮助抵销了中国制造业数据不佳的利空.
主要银行股午盘逆转早先的跌势,但是仰赖中国需求的矿业类股则持续疲弱.
投资人在美国公布非农就业报告前态度谨慎,因为先前公布的其他就业数据预示,非农报告数据可能会不如预期,而且欧洲仍艰难挣扎在债务危机之中.
指标S&P/ASX 200指数本周勉强上涨0.9%,但今日下跌0.3%,收报4,063.9点.指数盘中剧烈震荡,一度低见4,030.4点.该指数5月下跌7.3%.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。