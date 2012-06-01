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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 15:15 BJT

〔澳洲股市〕收跌但脱离低位,四周来首度出现周线上涨

路透墨尔本6月1日电---澳洲股市周五勉强录得四星期来首度周线上涨,今日虽收低但摆脱低位,因有关澳洲央行可能再度降息的臆测,帮助抵销了中国制造业数据不佳的利空.

主要银行股午盘逆转早先的跌势,但是仰赖中国需求的矿业类股则持续疲弱.

投资人在美国公布非农就业报告前态度谨慎,因为先前公布的其他就业数据预示,非农报告数据可能会不如预期,而且欧洲仍艰难挣扎在债务危机之中.

指标S&P/ASX 200指数本周勉强上涨0.9%,但今日下跌0.3%,收报4,063.9点.指数盘中剧烈震荡,一度低见4,030.4点.该指数5月下跌7.3%.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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