〔瑞典金融〕国内主要银行财务体质强健,韧性强劲--央行报告

路透斯德哥尔摩6月1日电---瑞典央行周五在其半年一度的金融稳定报告中称,瑞典主要银行的财务体质强健,对经济前景恶化有良好的抵抗力.

央行称,欧债危机是瑞典银行业短期内财务稳定的最大单一风险.主要银行北欧联合银行(NDA.ST)、瑞典商业银行(SHBa.ST)、瑞典银行 (SWEDa.ST)和瑞典北欧斯安银行(SEB)(SEBa.ST)应确保自身有足够的资本和流动性缓冲.

"虽然目前这些瑞典主要银行均颇有韧性,但如果欧元区情势恶化,它们取得资金的管道也会受到影响,"瑞典央行称.

"这是因为它们大多运用批发融资,而这在金融市场压力紧张时期呈现剧烈震荡."

不过,瑞典央行的压力测试显示,万一未来经济情势更加糟糕,这些大型银行仍有能力应付.(完)