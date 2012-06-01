〔欧元债市〕德债收益率全线触及纪录低点,两年期收益率跌至负值

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透伦敦6月1日电---德国公债收益率(殖利率)周五全线触及历史低点,两年期收益率首次转为负值,因市场对西班牙支持本国银行业的能力存在质疑,这提振对避险资产的需求.
交易员说,期货市场停止单在146.15附近遭触发,提振价格进一步走高,转而压低现货公债收益率.
两年期德债收益率DE2YT=TWEB降至-0.001%,10年期收益率DE10YT=TWEB最低跌至1.164%.
五年与30年期收益率DE5YT=TWEBDE30YT=TWEB亦创下新低,德债期货FGBLc1价格则触及纪录高位146.52,日内涨49个跳动点.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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