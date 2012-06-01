〔台湾债市〕101/1殖利率创近四个月新低,因欧债疑虑加深

路透台北6月1日电---台湾五年期公债101/1殖利率周五收近四个月新低,主要因市场对欧债的疑虑加深,以及美国周四公布的就业数据不佳,避险需求涌进债市,促使台债殖利率随美债续创波段新低.

五年期101/1A01101=TWO殖利率收在0.9290%,是2月6日以来低位,当日收在0.9290%;而10年期101/5A01105=TWO殖利率也续创该期券自2月14日发行以来的新低位.

市场人士指出,目前看不到欧债问题有任何解决方案,全球市场弥漫恐慌气氛,避险资金争相转进债市,而德国2年期指标债更来到0%,预估美国10年期指标债短线有可能测试1.5%,近期台债也会跟随美债脚步续探低位.

"美债殖利率现在还没看到止跌的情况,台债也会跟着在测底部"一主力证券商台债交易员说.

他分析,受到美国新公布就业数据不佳及下修GDP预估等因素影响,美债殖利率续创历史新低,接下来已没有底部可参考,现在要先观察美债殖利率底部位置,才能推估台债这波多头会有多长.

票券商指出,短线五年期101/1殖利率先看今年盘中低点的0.922%卖压大不大,目前市场普遍预估央行本季维持利率不变,如果市场气氛反转成降息的话,那殖利率就有可能探低于0.922%.

外银台债交易员表示,10年指标债殖利率已正式跌破1.2%,带动五年101/1期殖利率带量补跌,不过现在市场存有担心气氛反转的疑虑,所以倾向选择流动性较佳的主流券种.

但票券商认为,现在台债殖利率5日线乖离2-3个基点就算大了,就算是气氛反转以致殖利率急弹,能回测5日线就已经很了不起了,目前五年期101/1殖利率的5日线落在0.9531%.

指标美国公债收益率周四跌至纪录低位,全球投资者担忧受困西班牙银行业及希腊退出欧元区的可能性令欧债危机不断加剧,因而争相追捧避险资产.指标10年期公债US10YT=RR收益率低见1.53%,为逾200年来的纪录低点.10年期公债收益率尾盘报1.57%,日内跌5个基点.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -1.10 0.9290 0.9290-0.9425 334.5

10 101/5A01105=TWO -0.41 1.1969 *1.1915-1.2000 15.5

10 101/乙二A01202=TWO +0.10 1.2410 *1.2323-1.2440 38.0

30 101/4 A01104=TWO -1.05 1.7850 *1.7850-1.7850 1.0

* 表创该券交易以来殖利率日低

10年期指标债增额发行券将于6月6日进行公开发行前交易(when-issued).交易商普遍认为,以目前经济情势来看,料一开始没有筹码压力,殖利率往下的机率高,并关注挂牌后的表现将牵动其他主流券走势.

"看谁先开出10年指标债增额券正式挂牌的第一枪",证券交易员说.

他认为,10年101/5期殖利率周五再创新低,颇有为下周该档公债增额券暖身的味道.

美债周五仍有非农就业数据揭晓的不确定因素,路透对分析师的调查显示,美国5月雇主料新增15万个职位,4月时的新增岗位只有寥寥11.5万,为六个月来最少.这将带动非农就业岗位增幅接近过去三个月月均17.6万的水准.[ID:nSB1576280]

外银交易员表示,现在欧债问题才是主角,把美国本身的经济问题丢到一边去,且在美债殖利率反弹的话,将会吸引更多买盘簇拥,将殖利率在打下去测底,料美国10年指标债殖利率可能测试1.5%.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.7850

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1969

5 101/1 A01101=TWO 0.9290

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)