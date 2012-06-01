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货币新闻 | 2012年 6月 1日 星期五 16:54 BJT

〔金属期市〕LME期铜触及五个月新低,因经济放缓削弱需求预期

路透伦敦6月1日电---伦敦金属交易所(LME)期铜CMCU3周五跌破每吨7,400美元,创年内新低,因中国经济增长放缓及欧元区制造业恶化忧虑,都削弱了铜需求预期.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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