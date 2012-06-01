〔金属期市〕LME期铜触及五个月新低,因经济放缓削弱需求预期

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透伦敦6月1日电---伦敦金属交易所(LME)期铜CMCU3周五跌破每吨7,400美元,创年内新低,因中国经济增长放缓及欧元区制造业恶化忧虑,都削弱了铜需求预期.(完)
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“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透2月21日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。