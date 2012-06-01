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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 17:10 BJT

更正:《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减999.7亿台币

(更正:标题末单位应为999.7"亿台币",非999.7"台币")

路透台北6月1日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减999.7亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,774亿台币.上周存单发行量净增26.8亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

5月28日(一) 2,943.50 2,739.00 -204.50

5月29日(二) 3.00 725.00 +722.00

5月30日(三) 3,290.50 2,554.00 -736.50

5月31日(四) 120.00 355.00 +235.00

6月01日(五) 4,075.30 3,059.60 -1,015.70

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总 计 10,432.30 9,432.60 -999.70

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

5月28日(一) 132.00 33.00

5月29日(二) 60.00 9.00

5月30日(三) 117.00 11.00

5月31日(四) 47.00 5.00

6月1日(五) 152.60 19.00

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总 计 508.60 77.00 (完)

--记者 张雅菁; 审校 曾祥进

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