更正:《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减999.7亿台币

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
(更正:标题末单位应为999.7"亿台币",非999.7"台币")
路透台北6月1日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减999.7亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,774亿台币.上周存单发行量净增26.8亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
5月28日(一) 2,943.50 2,739.00 -204.50
5月29日(二) 3.00 725.00 +722.00
5月30日(三) 3,290.50 2,554.00 -736.50
5月31日(四) 120.00 355.00 +235.00
6月01日(五) 4,075.30 3,059.60 -1,015.70
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总 计 10,432.30 9,432.60 -999.70
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
5月28日(一) 132.00 33.00
5月29日(二) 60.00 9.00
5月30日(三) 117.00 11.00
5月31日(四) 47.00 5.00
6月1日(五) 152.60 19.00
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总 计 508.60 77.00 (完)
--记者 张雅菁; 审校 曾祥进
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
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路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。