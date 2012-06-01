〔欧洲汇市〕欧元全线下挫,兑日圆创逾11年最低

路透伦敦6月1日电---欧元兑美元EUR=周五跌至23个月新低,欧元兑日圆EURJPY=R亦创逾11年最低,因市场愈发担忧西班牙银行业,而西班牙或需国际援助的风险提升.

日圆全线上涨,受益于避险买需.日圆兑美元JPY=触及三个半月高位.美元/日圆在EBS跌至78.172日圆,为2月中以来最低.

交易商称,欧元/日圆EURJPY=R跌至96.258日圆,为2000年12月来最低,并触发了96.40日圆下方的停止单.

美元兑瑞郎CHF=在EBS平台上升至15个半月高点0.97523瑞郎.(完)

--编译 侯向明;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]