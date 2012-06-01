〔欧洲汇市〕欧元全线下挫,兑日圆创逾11年最低

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透伦敦6月1日电---欧元兑美元EUR=周五跌至23个月新低,欧元兑日圆EURJPY=R亦创逾11年最低,因市场愈发担忧西班牙银行业,而西班牙或需国际援助的风险提升.
日圆全线上涨,受益于避险买需.日圆兑美元JPY=触及三个半月高位.美元/日圆在EBS跌至78.172日圆,为2月中以来最低.
交易商称,欧元/日圆EURJPY=R跌至96.258日圆,为2000年12月来最低,并触发了96.40日圆下方的停止单.
美元兑瑞郎CHF=在EBS平台上升至15个半月高点0.97523瑞郎.(完)
--编译 侯向明;审校 蔡美珍
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“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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