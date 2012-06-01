〔伦敦美债〕美国10年期公债收益率触及纪录低位,西班牙忧虑推升避险买盘

路透伦敦6月1日电---美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR周五欧洲时段跌至1.524%的纪录低位,日内下跌3.9个基点,因西班牙银行业忧虑及该国举债成本急升,促使投资者寻求避险资产.(完)