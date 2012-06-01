〔伦敦美债〕美国10年期公债收益率触及纪录低位,西班牙忧虑推升避险买盘

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透伦敦6月1日电---美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR周五欧洲时段跌至1.524%的纪录低位,日内下跌3.9个基点,因西班牙银行业忧虑及该国举债成本急升,促使投资者寻求避险资产.(完)
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“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
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