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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 17:27 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超6.5亿台币

路透台北6月1日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 11.50 14.00 -2.50

票券业 0.00 4.00 -4.00

证券业 28.00 21.50 +6.50 (完)

--记者 詹静宜; 审校 高洁如/曾祥进

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