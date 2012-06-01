〔路透基点〕台银及一银筹组胜华科技3.38亿美元贷款案--RLPC

路透香港6月1日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,台湾胜华科技及子公司Wintek International(Samoa)的五年期3.38亿美元等值五年定期贷款案,今天由台湾银行及第一商业银行展开筹组.

贷款分为两部分,A部分为40亿台币有担保贷款,B部分为2亿美元无担保贷款.

两部份贷款利率都与胜华净利数字挂钩.A部分为较初级市场商业票据利率加码60-68个基点,B部分为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140-160个基点.若台北美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR差距超过20个基点,借方将支付利率超出部分.

A及B部分的起始加码幅度分别为68个基点及160个基点.

以四个等级邀请银行参贷:

承诺3,000万美元及6亿台币或以上者,获得35个基点费用,及统筹主办行与额度分行头衔.

承诺2,250-2,900万美元及4.5-5.99亿台币者,获得25个基点费用,及统筹主办行头衔.

承诺750-1,400万美元及1.5-2.99亿台币者,获得7个基点费用,及经理行头衔.

若动用额度低于80%,则有一笔15个基点的承诺费.

A部分在两年宽限期之后,每半年一次分七期等额偿还,B部分宽限期2.5年,每半年一次分六期等额偿还.

财务约束条款包括2012-13年流动比率最低90%,2014年起最低1倍;2012-13年最高债务比率190%,2014年起最高170%;利息覆盖比率最低3倍.

资金用于再融资及营运资本.

回覆期限为7月13日.(完)