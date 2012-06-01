〔台湾货币市场〕短率高点略回落,提存期底忙于回补积数及应付税款(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 提存期底忙于回补积数及应付税款

* 新月份短钱回流,且央行存单到期大

* 下周提存期初暂时偏松,但6月仍紧张

记者 张雅菁

路透台北6月1日电---台湾银行间短率高点周五略微回落.昨日无法跨月的资金在迈入新月份后回流,加以大量央行存单到期,整体资金水位尚属充裕;但缴税旺季等因素令各家松紧不一,令这个提存期底特别忙乱.

银行资金调度人士指出,由于今日为提存期底,银行间必须结算准备金部位,再加上必须应付营利事业所得税及综合所得税缴库的紧缩因素,上午银行间多保守操作,拆借不易,一周期拆款高点仍高达0.87%;不过,接近中午后,陆续开始有些许余钱在市场拆出,紧俏气氛稍微舒缓.

"上午有些银行跟票券商在找钱,到中午应该都找到了,今天比昨天情况好一点,"一公股银行人士称.

对于下周市况,因进入新提存期初,预期市况偏松.不过,货币市场交易人士认为,6月提存期预料仍将延续5月时偏紧的资金水位,尤其是欧债危机恐有蔓延之势,风险趋避之下,外资汇出的趋势料将持续,这将使得外商银行的资金相对较少.[ID:nST0523577]

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.523%,上日亦在0.515%;区间在0.388-0.750%,上日在0.388-0.750%,

一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.870%,上日在0.495-0.880%.

据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票利率压回**

短票方面,票券商表示,今日甫进入月初,发票量虽增,但不如一般周五的例行高峰多,加以法人的资金回流,承作热络,与银行间承作的需求不大,利率区间高点亦较上日压回,仅少量与大型公股银行承作在0.88%.

路透调查显示,缴税季节高峰加上季底紧缩因素,将令台湾6月提存期的短票利率略微偏高,预估在0.85-0.89%.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.87%;上日区间0.86-0.88%,零星在0.89%.

台湾央行今日共发行3,059.6亿台币存单,相较存单到期金额4,075.3亿,存单发行余额减少1,015.7亿.[TW/MMTCN]本周定期存单发行余额累计净减999.7亿台币.

下周央行存单到期总额为8,406.9亿台币,分别为周一1,899.5亿,周二76.4亿,周三3,483.5亿,周四691亿及周五2,256.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为负116亿台币;累计超额准备为2,107亿台币,加计前期1%的超额准备为2,879亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持稳,月初部分投信资金开始回流,与银行和寿险到期续作大致顺畅,整体市况较上日改善许多.

交易商指出,受到税款入库及季底作帐因素干扰,6月资金面向来较为紧俏,加之下周公司债及金融债交割频繁,持于高档的RP利率若要下调恐有困难,惟在市场多预期央行维持利率不变情况下,利率应能站稳现有区间,先观察央行于公开市场操作态度.

另有券商交易人士表示,尾盘见到大型寿险自投信端将手边现金投入RP市场,将观察后续资金回流情形.据交易商统计,该大型寿险公司于过去一周自RP市场抽回逾400亿台币资金,令资金面一度紧俏,推测用途与海外投资有关.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,与上日相同.

交易商并统计,下周市场紧缩因素如下:周三(6日)44亿台币的国泰世华金融债交割;周四(7日)有五年期台湾中油[CHIP.UL]公司债和联电(2303.TW)公司债交割,金额分别为27亿及100亿台币;周五(8日)则有39亿台币的七年期中油公司债交割.(完)