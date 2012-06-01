〔希腊政经〕左翼激进联盟党称如若胜选,将冻结私有化和减薪举措

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透雅典6月1日电---希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)周五称,如果他在本月选举中获胜,将维持对战略性企业的国家控制,冻结国际金主要求的削减薪资和养老金计划.
他在宣传该党经济规划时称,还将推出减轻过度举债家庭债务负担、调降增值税--特别是基础食品增值税的举措.
齐普拉斯称,希腊应摒弃外国援助,因为这并没有帮助希腊走出经济危机,而且会让希腊在这10年里都没法进入金融市场.
民调显示,齐普拉斯跟支持抒困计划的保守党派支持率咬得很紧,上周五一项调查显示,齐普拉斯的政党领先六个点.(完)
--编译 程琳;审校 隋芬
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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