服务快讯!!台湾期货交易所 新增股票和指数选择权卖/买权成交量比率及卖/买权未平仓量比率****

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为方便您进行市场分析，汤森路透即时资讯将自2012年07月16日起提供台湾股票选择权和指数选择权的卖/买权成交量比率及卖/买权未平仓量比率。详细请参阅DN063598/ZHT 。

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1)汤森路透代码规则 :

卖/买权成交量比率: <代码字根> + “PCVR” + “.” + 交易所代码 “TM” 。例如: 1101PCVR.TM, TXPCVR.TM

卖/买权未平仓量比率: <代码字根> + “PCOIR” + “.” + 交易所代码 “TM” 。例如: 1101PCOIR.TM, TXPCOIR.TM

加值资讯栏位名称(号码) 揭示项目

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GEN_VAL1 (栏位号码996) 卖/买权交易量比率 ; 卖/买权未平仓量比率

TRADE_DATE (栏位号码16) 最新资料更新日期

**资料不作清盘且将于每日收盘后约台湾时间15:45更新(格林威治标准时间+8) 。

关于此次新增资讯所涵盖的股票和指数选择权商品报价资讯，请参阅代码列表<0#TFEINDEX> 和股票选择权代码列表<0#TWOPT.TM>。

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