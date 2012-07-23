版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 08:05 BJT

〔台湾货币市场〕7月23日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月23日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3,046亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期1兆5,267.1亿台币:

       07/24 177.00亿

       07/25 2,835.30亿

       07/26 826.00亿

       07/27 2,480.80亿

       07/28 685.00亿

       07/29 2,276.00亿

       07/30 205.00亿

       07/31 48.00亿

       08/01 3,507.50亿

       08/02 936.50亿

       08/03 1,290.00亿

--公债还本付息12.1875亿台币:

08/02 100甲7期1息 12.1875亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--7/25: 财101-4期273天期国库券发行,金额为300亿台币,7月24日标售.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐