《台湾报摘》--经济日报7月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--证所税案决战进入倒数计时阶段,行政院长陈冲上日傍晚临时邀集财政部长张盛和、金管会主委陈裕璋等首长,最终确认法案内容并就闯关过程沙盘推演.会议确定开征证所税案将以"国民党团修正动议版"为最终版本,不再更动,引起部分企业反弹的最低税负制税率上调也维持不变.
* 其他:
--行政院主计总处今日将公布台湾6月份失业率,由于正值10多万大专院校毕业生投入寻职,加上景气下滑冲击出口及内需市场,预料6月失业率将较5月的4.12%继续攀升,反转向上.
--兆丰金(2886.TW)旗下价值达百亿台币的不动产,评估资产活化,包括产险、证券、票券与银行持有的整栋大楼不动产,以及分散精华区的办公大楼闲置楼层,正评估整栋出售或出租,以提升资金运用效益,为日后兆丰金对外并购与登陆银弹蓄积更大动能.
--东贝光电(2499.TW)拿下全球四大品牌电视的LED TV背光源订单,同时斩获非苹果(AAPL.O)平板电脑的订单,今年平板电脑出货将达1,800万台.在东贝第三季营运看俏下,相关业者LED磊晶厂璨圆3061.TW、晶电(2448.TW)将受惠.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。