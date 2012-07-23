《台湾报摘》--经济日报7月23日

* 头版头条:

--证所税案决战进入倒数计时阶段,行政院长陈冲上日傍晚临时邀集财政部长张盛和、金管会主委陈裕璋等首长,最终确认法案内容并就闯关过程沙盘推演.会议确定开征证所税案将以"国民党团修正动议版"为最终版本,不再更动,引起部分企业反弹的最低税负制税率上调也维持不变.

* 其他:

--行政院主计总处今日将公布台湾6月份失业率,由于正值10多万大专院校毕业生投入寻职,加上景气下滑冲击出口及内需市场,预料6月失业率将较5月的4.12%继续攀升,反转向上.

--兆丰金(2886.TW)旗下价值达百亿台币的不动产,评估资产活化,包括产险、证券、票券与银行持有的整栋大楼不动产,以及分散精华区的办公大楼闲置楼层,正评估整栋出售或出租,以提升资金运用效益,为日后兆丰金对外并购与登陆银弹蓄积更大动能.

--东贝光电(2499.TW)拿下全球四大品牌电视的LED TV背光源订单,同时斩获非苹果(AAPL.O)平板电脑的订单,今年平板电脑出货将达1,800万台.在东贝第三季营运看俏下,相关业者LED磊晶厂璨圆3061.TW、晶电(2448.TW)将受惠.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 曾祥进

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