《台湾报摘》--工商时报7月23日

* 头版头条:

--台湾行政院日前核定经建会规划"跨域加值公共建设财务规划"方案,未来捷运等大众运输导向的重大公共建设,透过都市计划手段,所增值的容积率将归政府所有,政府有权利标售处分,标售所得将成立基金,作为公共建设财源.

* 其他:

--大台北商银向法院提请对荣电公司的工程款假扣押,让荣电纾困形同瓦解.先前19家债权银行已召开债权银行团会议,通过对荣电纾困,大台北银行违反协议,除使荣电营运瘫痪,更让政府纾困机制面临严峻考验.

--为掌握金管会对人民币金融商品投资松绑相关商机,券商双管齐下,除争取建立离境单位体系作为投资平台,更积极争取透过OBU(国际金融业务分行)为客户进行承销业务.

--北半球遭受热浪袭击,台湾7月也进入"烤季",消暑商机随之而来,冷气机、冰饮进入销售旺季,上周包括饮品供应链上下游的统一实(9907.TW)、统一(1216.TW)、爱之味(1217.TW)及冷气机相关东元(1504.TW)等都吸引法人买盘进驻,消暑商机受惠股持续看俏.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.