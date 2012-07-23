《台湾报摘》--工商时报7月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--台湾行政院日前核定经建会规划"跨域加值公共建设财务规划"方案,未来捷运等大众运输导向的重大公共建设,透过都市计划手段,所增值的容积率将归政府所有,政府有权利标售处分,标售所得将成立基金,作为公共建设财源.
* 其他:
--大台北商银向法院提请对荣电公司的工程款假扣押,让荣电纾困形同瓦解.先前19家债权银行已召开债权银行团会议,通过对荣电纾困,大台北银行违反协议,除使荣电营运瘫痪,更让政府纾困机制面临严峻考验.
--为掌握金管会对人民币金融商品投资松绑相关商机,券商双管齐下,除争取建立离境单位体系作为投资平台,更积极争取透过OBU(国际金融业务分行)为客户进行承销业务.
--北半球遭受热浪袭击,台湾7月也进入"烤季",消暑商机随之而来,冷气机、冰饮进入销售旺季,上周包括饮品供应链上下游的统一实(9907.TW)、统一(1216.TW)、爱之味(1217.TW)及冷气机相关东元(1504.TW)等都吸引法人买盘进驻,消暑商机受惠股持续看俏.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。