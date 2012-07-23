〔欧元区经济〕希腊目前经济状况类似美国1930年代的"大萧条"--总理

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透雅典7月22日电---希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周日告诉美国前总统克林顿,希腊处于类似美国1930年代"大萧条"的境况.
国际货币基金组织(IMF)和欧盟的检查人员周二料抵达雅典,推进该国进一步节支,这是为符合进一步拨付援助金的资格并避免陷入无序违约所需.
希腊希望放宽1,300亿欧元纾困协议的条款,以减轻对经济的冲击.该国经济正遭遇战后最严重的衰退.
"美国曾经历大萧条."萨马拉斯告诉克林顿,"希腊也正遭遇这个情况--希腊版的大萧条."
希腊希望国际贷款者再多给两年时间来完成预算目标,以避免经济更深度陷落;但其贷款者反对,因为那代表将需提供更多金援.
德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日引布鲁塞尔的高阶代表报导称,IMF或不会参与任何进一步金援希腊的计画.
德国和希腊财长拒绝就报导置评,报导暗示希腊所需的进一步支持金额可能在100亿-500亿欧元之间.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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