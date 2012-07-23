〔台湾个股〕宏达电出售音效品牌厂Beats约25%股权予其原始股东

路透台北7月23日电---台湾智慧型手机大厂宏达电(HTC)(2498.TW)公布,将出售所持有的音效品牌厂Beats约25%股权予该公司原始股东,但出售后宏达电仍持有Beats约25%股权,仍是其最大外部股东.

宏达电上日公告称,根据双方新签署的合约内容,几位Beats创办人将以1.5亿美元购回HTC所持有的25%股权,其总持股占比将达到约75%;而HTC亦将持有Beats约25%的股权.

HTC在公告中称,此举是为让Beats保有更多营运上的弹性.

宏达电此前公告其第二季自结税后净利为74亿台币,较上年同期175.2亿大减57.8%,并低于市场预期.

全球排名第五大的宏达电先前已调降第二季财务预测,合并营收目标自1,050亿台币下修至910亿,调幅逾13%.营业净利率目标至9%,原为11%.因欧洲销售未符合预期、及部分销往美国产品出货与上市延迟.[ID:nST0459918]

宏达电上周五股价收涨约1%至300台币;大盘加权股价指数.TWII则微涨0.23%.(完)

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