〔台湾个股〕宏达电出售音效品牌厂Beats约25%股权予其原始股东

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月23日电---台湾智慧型手机大厂宏达电(HTC)(2498.TW)公布,将出售所持有的音效品牌厂Beats约25%股权予该公司原始股东,但出售后宏达电仍持有Beats约25%股权,仍是其最大外部股东.
宏达电上日公告称,根据双方新签署的合约内容,几位Beats创办人将以1.5亿美元购回HTC所持有的25%股权,其总持股占比将达到约75%;而HTC亦将持有Beats约25%的股权.
HTC在公告中称,此举是为让Beats保有更多营运上的弹性.
宏达电此前公告其第二季自结税后净利为74亿台币,较上年同期175.2亿大减57.8%,并低于市场预期.
全球排名第五大的宏达电先前已调降第二季财务预测,合并营收目标自1,050亿台币下修至910亿,调幅逾13%.营业净利率目标至9%,原为11%.因欧洲销售未符合预期、及部分销往美国产品出货与上市延迟.[ID:nST0459918]
宏达电上周五股价收涨约1%至300台币;大盘加权股价指数.TWII则微涨0.23%.(完)
参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)
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--记者 林妙容; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。