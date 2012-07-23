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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 08:14 BJT

〔日本股市〕日经盘初下跌约1%,西班牙疑虑及日圆走强打压人气

路透东京7月23日电---日本股市日经指数.N225周一开盘下跌1%,此前西班牙一地区政府申请金融援助,引发市场再度担心西班牙恐需全面纾困,美股及欧股因而受挫.

日经指数开盘不久下跌至8,587.62点,东证股价指数.TOPX跌0.9%至727.14点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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