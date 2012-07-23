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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 08:19 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌约1.5%,投资人忧心西班牙恐需全面纾困

路透首尔7月23日电---韩国股市周一盘初下跌.西班牙负债沉重的瓦伦西亚地区要求金融援助,重新燃起西班牙恐需全面纾困的疑虑.

盘初领跌的是大型科技类股,三星电子(005930.KS)下跌2.4%,SK Hynix (000660.KS)跌2.8%.

0001GMT,韩国综合股价指数.KS11跌1.48%,报1,795.97点,跌破重要心理关卡支撑位1,800点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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