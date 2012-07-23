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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 08:43 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上行趋势露出疲态

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* 澳元/美元是市场拼命追求较高收益的主要受惠者之一

* 全球成长疑虑可能开始促使投资人获利了结

* 跌破周五低点1.0363,结束连续六天日低越来越高的走势

* 支撑位在1.0100/1.0445的38.2%回档位,目前切入位在1.0315

* 若跌破1.0310,意味着1.0445将成短线顶部. (完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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