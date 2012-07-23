〔巴西经济〕政府大砍今年成长预估至3%,并预测雷亚尔平均汇率1.95

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透巴西里亚7月20日电---巴西政府周五大幅调降今年经济成长预估,从此前的成长4.5%下调至3%,凸显出这个拉美最大经济体放缓的程度.
政府还调降今年基本岁入,并预测该国货币雷亚尔兑美元BRBY的汇率今年平均在1.95.
受到欧债危机和此前政府努力抑制经济过热的影响,巴西经济活动已大幅放缓.
巴西央行上个月将其对2012年经济成长预估下修至2.5%,低于此前预估的成长3.5%.
巴西雷亚尔兑美元自2月底触及2012年内高点1.69以来,已走贬约16.5%.周五交投在2.02左右.
决策官员正勉力让巴西摆脱不景气.(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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