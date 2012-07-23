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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 08:52 BJT

《汇市简讯》美元/日圆与多数日圆交叉盘走势迟滞,但买单一路向下挂

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* 美元/日圆跌破78.40,但下档受限在78.38,目前持稳

* 日本买盘持续限制其下行,买盘一路向下挂

* 停止单瞄准78.00下方,但料距离尚远

* 从78.50起即有沉重顶部压力,不过在79.00之前卖出较佳

* 97.00之前有卖单就位,且一路向上挂出,上方参杂一些停止单

* 此前触及78.10的低点是在6月5日,77.99见于6月4日、77.66为6月1日.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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