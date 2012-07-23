〔台湾新债〕中油10年无担债以1.42%定价,略低于市场预期--消息人士

路透台北7月23日电---一位接近交易的人士周一称,台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司[CHIP.UL]本次标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.18%、1.29%及1.42%,其中七年及10年略低于市场预期.

路透先前调查显示,台湾中油本次招标的五、七、10年期无担保公司债,在公债率先走多带动下,得标利率区间料分别在1.15-1.20%、1.30-1.35%、1.43-1.47%.[ID:nST0529393]

该消息人士并指出,本次五年债发行金额为42亿台币,原预计发行30亿;七年为36亿,原计划发行60亿;10年券则发行87亿,原计划发行75亿台币,总计发行共165亿台币.惟最终发行额度尚待公司高层定夺.

中油在上周五招标这批无担保公司债,原预计五年券为30亿、七年券为60亿及10年券为75亿台币,可依投标结果增减额发行50%.

中油与台电发行的公司债一向被市场视为是"类公债",而中油因发债筹码少,对市场的诱因更高,一般都会较台电公司债的订价略低.(完)