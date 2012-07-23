〔路透调查〕新西兰本周料续维持利率不变,因通胀温和且新西兰元强劲

* 新西兰央行利率决议将于周三2100GMT出炉

* 官方现金利率料维持在2.5%不变

路透惠灵顿7月23日电---新西兰央行本周料按兵不动,连续11次会议维持其指标利率于纪录低位,因通胀温和,新西兰元汇率居高,且全球前景不确定都支持不立即调整政策.

汤森路透查访的18名分析师均预计,新西兰央行将维持官方现金利率(OCR)于2.5%不变;多数人预期最早明年上半年才会升息.

新西兰4-6月消费者物价指数(CPI)年增率放缓至1.0%,为1999年以来最低年增幅.

"基于通胀温和,新西兰央行确有余裕暂不采取行动,并评估脆弱的全球景况对国内所造成的影响."高盛经济分析师Philip Borkin表示.

央行曾暗示计画到某种阶段将会升息,因基督城160亿美元的重建活动明年可能加快,对部分物价造成压力.

但新西兰元的强势正重压出口并抑制海外获利,同时还令进口物价和通胀压力维持在偏低水准.新西兰元兑美元目前约在三个月高点,新西兰元兑欧元则处在纪录高点.

"我们预期新西兰央行将...重申打算一段时间内仍维持官方现金利率于这个低点."Westpac首席经济分析师Dominick Stephens称,并预估下次升息将在明年7月.(完)