〔基金产业〕投资人将资金投入美债及股票基金,寻求更高收益--EPFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约7月20日电---基金追踪公司EPFR周五公布的数据显示,投资人在最近一周出脱货币市场基金,因低利率使其寻求从美债及股市基金追求更高报酬率.
截止7月18日的一周,投资人将60亿美元投入美国股票基金,流入美国债券基金的资金达31亿美元.
股票基金最近几个月原本很难受到投资人青睐.因为欧债危机充满不确定性,美国经济成长缓慢,股票市场被视为风险太高.
但分析师表示,低利率现象迫使投资人重回风险性资产.
"货币市场利率几乎是零,让有些人想追求更大收益,愿意承担更多风险,"Philadelphia Trust投资长Richard Sichel说."美国货币市场利率在可预见的未来不会上升."
货币市场基金最近一周整体流出资金105亿美元.欧洲货币市场基金则吸引了77.4亿美元的新资金流入.
不过投资人对欧洲股票基金仍不太放心,赎回金额达3.08亿美元,在过去九周中第七周出现投资人将资金撤出欧洲发达国家股市.
但是和葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊和西班牙等欧元区受困国家有关的股市基金,在最近一周却呈现资金温和流入.
新兴市场债券基金有9亿美元资金流入.
抵押贷款基金录得连续第70周流入,新增资金4.41亿美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。