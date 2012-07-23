〔基金产业〕投资人将资金投入美债及股票基金,寻求更高收益--EPFR

路透纽约7月20日电---基金追踪公司EPFR周五公布的数据显示,投资人在最近一周出脱货币市场基金,因低利率使其寻求从美债及股市基金追求更高报酬率.

截止7月18日的一周,投资人将60亿美元投入美国股票基金,流入美国债券基金的资金达31亿美元.

股票基金最近几个月原本很难受到投资人青睐.因为欧债危机充满不确定性,美国经济成长缓慢,股票市场被视为风险太高.

但分析师表示,低利率现象迫使投资人重回风险性资产.

"货币市场利率几乎是零,让有些人想追求更大收益,愿意承担更多风险,"Philadelphia Trust投资长Richard Sichel说."美国货币市场利率在可预见的未来不会上升."

货币市场基金最近一周整体流出资金105亿美元.欧洲货币市场基金则吸引了77.4亿美元的新资金流入.

不过投资人对欧洲股票基金仍不太放心,赎回金额达3.08亿美元,在过去九周中第七周出现投资人将资金撤出欧洲发达国家股市.

但是和葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊和西班牙等欧元区受困国家有关的股市基金,在最近一周却呈现资金温和流入.

新兴市场债券基金有9亿美元资金流入.

抵押贷款基金录得连续第70周流入,新增资金4.41亿美元.(完)