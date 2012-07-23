〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率连七日降至0.388%,降幅明显缩小--交易员

路透台北7月23日电---台湾两位大型银行交易员周一表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.39%降至0.388%,较上日下滑0.2个基点,虽再创10个多月以来的低位,但降幅已大幅减小.

这是央行连续第七日调降该利率,累计调幅达11.8个基点.

根据路透资料显示,台湾央行委托大型银行代收隔拆利率前次低点出现在2011年9月1日,报0.387%.

台湾银行间短期利率上周五续走滑,但因央行下调代收利率调幅放缓,且周末前资金需求较高,隔夜及一周拆款反映下降幅度逐渐和缓.展望本周,交易商表示,央行代收利率是否续跌及冲销力道为观察重点.[TWMMT/CN](完)