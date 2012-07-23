〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率连七日降至0.388%,降幅明显缩小--交易员

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透台北7月23日电---台湾两位大型银行交易员周一表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.39%降至0.388%,较上日下滑0.2个基点,虽再创10个多月以来的低位,但降幅已大幅减小.
这是央行连续第七日调降该利率,累计调幅达11.8个基点.
根据路透资料显示,台湾央行委托大型银行代收隔拆利率前次低点出现在2011年9月1日,报0.387%.
台湾银行间短期利率上周五续走滑,但因央行下调代收利率调幅放缓,且周末前资金需求较高,隔夜及一周拆款反映下降幅度逐渐和缓.展望本周,交易商表示,央行代收利率是否续跌及冲销力道为观察重点.[TWMMT/CN](完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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