〔节选〕央行降息,救市特效药失灵？--台湾天下杂志

(本文节选自7月19日出刊的台湾《天下杂志》)

文／黄昭勇

中美欧三大经济体都想藉由供输资金，拯救经济。但需求不振、失业率攀高，即使央行降息，市场恐难重现资金行情。

中国人民银行、欧洲央行（ECB）同步启动降息，这是中国继六月以来，第二度调降存款基准利率一码，前后不到三十天。欧洲央行降息一码，利率是欧元成立以来新低的○．七五％，加上美国持续的量化宽松政策，宣告了便宜资金的时代尚未结束。

没有加入欧元区的英国，虽然没有降息，但推出新一轮量化宽松，计划收购五百亿英镑的公债。新兴市场的巴西，则在五月底一口气降息两码，都是为了要刺激经济成长。

然而，这一波全球央行的宽松货币政策，能够带动的资金行情相当有限，与○八年金融海啸后的全球央行救市很不一样。

因为，金融海啸是突如其来的冲击，全球经济彷佛是得了急性感冒，当时的宽松货币就像是克流感，投药之后很快可以缓解症状。但这一次的欧债危机，已经让实体经济受伤，是慢性重大疾病，很难有特效药。

原物料价格虽然回稳，但全球需求不振、订单减少，将影响未来半年非科技业的营运成长与获利。微软的Win8等新产品，虽然会带动部份买气，但需求不足代表过剩的产能将产生价格竞争，再一次侵蚀科技业获利，尤其是记忆体与发光二极体（ＬＥＤ）等产业的压力较大。

事实上，从去年十月欧债危机再起开始，外资从亚太市场卖股票、变现金的模式就没改变过。去年十一月卖超台股六一七亿后，外资转为买超台股四个月，但四月份欧债危机升温，外资又连续卖超台股三个月。

**中国经济朝硬着陆迈进？**

可以说，只要欧美市场有点风吹草动，台股等亚洲新兴市场就变成外资的提款机。与金融海啸过后，全球央行不断供应银弹，让热钱大量往亚洲跑的状况很不同。

尤其，中国景气的温度计──采购经理人指数（PMI），已经连续七个月走低。中国人行密集降息，只是证明中国经济有从软着陆往硬着陆恶化的风险。世界经济前景，很难看好。

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