〔台湾债市动态〕西班牙财政问题令殖利率走低,央行降息预期持续冷却

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月23日电---台湾央行周一大幅缩减代收隔拆利率降幅,令降息预期持续冷却,惟西班牙财政问题令股市大跌,激励10年券101/5A00105=TWO殖利率跌破1.14%.
以下为交易员观察市场的最新动态:
* 央行再将代收隔拆利率降幅由1个基点减为0.2个基点,除非全球经济重大动荡,否则降息机率渺茫
* 殖利率已先行反映央行调降存单利率8-10个基点,降息预期虽冷却,但基本面不佳,仍有助殖利率维持低档
* 盘面仍由交易商主控,实质买盘按兵不动
* 盘中观察股市是否跌破7,000点大关,近日101/5殖利率有机会跌破1.132%历史低位
以下为最新相关报导键接:
* 央行委托金融业代收同业隔拆利率降至0.388%,降幅大幅缩小.[ID:nST0530477]
以下为预测今日殖利率交易区间:
* 101/5为1.135%-1.155%
* 101/6为0.84%-0.86%
本地时间09:59最新报价:
* 101/5殖利率跌1.41基点,报1.1409%
* 101/6殖利率跌1.90基点,报0.8510% (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。