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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 10:07 BJT

〔台湾债市动态〕西班牙财政问题令殖利率走低,央行降息预期持续冷却

路透台北7月23日电---台湾央行周一大幅缩减代收隔拆利率降幅,令降息预期持续冷却,惟西班牙财政问题令股市大跌,激励10年券101/5A00105=TWO殖利率跌破1.14%.

以下为交易员观察市场的最新动态:

* 央行再将代收隔拆利率降幅由1个基点减为0.2个基点,除非全球经济重大动荡,否则降息机率渺茫

* 殖利率已先行反映央行调降存单利率8-10个基点,降息预期虽冷却,但基本面不佳,仍有助殖利率维持低档

* 盘面仍由交易商主控,实质买盘按兵不动

* 盘中观察股市是否跌破7,000点大关,近日101/5殖利率有机会跌破1.132%历史低位

以下为最新相关报导键接:

* 央行委托金融业代收同业隔拆利率降至0.388%,降幅大幅缩小.[ID:nST0530477]

以下为预测今日殖利率交易区间:

* 101/5为1.135%-1.155%

* 101/6为0.84%-0.86%

本地时间09:59最新报价:

* 101/5殖利率跌1.41基点,报1.1409%

* 101/6殖利率跌1.90基点,报0.8510% (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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