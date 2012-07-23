〔台湾汇市动态〕国际美元走强令台币爆量创半年低位,央行进场双向调节

路透台北7月23日电---国际美元周一亚洲交易时段持续走强,加上台股重挫,令台币/美元TWD=TP周一早盘跟随其他非美币别走贬至半年新低,早盘爆量且汇价全在30台币以上.台湾央行不希望波动过大,已进场适量双向调节.