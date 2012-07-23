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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 10:54 BJT

〔台湾汇市动态〕国际美元走强令台币爆量创半年低位,央行进场双向调节

路透台北7月23日电---国际美元周一亚洲交易时段持续走强,加上台股重挫,令台币/美元TWD=TP周一早盘跟随其他非美币别走贬至半年新低,早盘爆量且汇价全在30台币以上.台湾央行不希望波动过大,已进场适量双向调节.

以下为交易员观察市场的最新动态:

* 台币/美元早盘低位创逾半年新低至30.12,前低为今年1月16日的30.121

* 外资美元买盘积极,出口商亦进场抛汇,央行则双向调节

* 国际美元强势、台股重挫、股利汇出预期发酵,打击台币表现不佳

* 早盘开市交易量已逾4.4亿美元,逼近上日全日成交量

以下为最新相关报导键接:

* 环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

* 环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

* 台湾股市开低,宏达电出售Beats股份后下跌[ID:nST0530439]

* 央行隔夜委托代收利率连七日降至0.388%,降幅明显缩小--交易员[ID:nST0530477]

以下为预测今日交易区间:

* 30.00-30.15

本地时间10:48最新报价:

* 台币/美元TAIFX1贬3分,报30.025 (完)

--记者 林妙容/詹静宜; 审校 张喜良

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