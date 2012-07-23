〔台湾汇市动态〕国际美元走强令台币爆量创半年低位,央行进场双向调节

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月23日电---国际美元周一亚洲交易时段持续走强,加上台股重挫,令台币/美元TWD=TP周一早盘跟随其他非美币别走贬至半年新低,早盘爆量且汇价全在30台币以上.台湾央行不希望波动过大,已进场适量双向调节.
以下为交易员观察市场的最新动态:
* 台币/美元早盘低位创逾半年新低至30.12,前低为今年1月16日的30.121
* 外资美元买盘积极,出口商亦进场抛汇,央行则双向调节
* 国际美元强势、台股重挫、股利汇出预期发酵,打击台币表现不佳
* 早盘开市交易量已逾4.4亿美元,逼近上日全日成交量
以下为最新相关报导键接:
* 环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
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* 台湾股市开低,宏达电出售Beats股份后下跌[ID:nST0530439]
* 央行隔夜委托代收利率连七日降至0.388%,降幅明显缩小--交易员[ID:nST0530477]
以下为预测今日交易区间:
* 30.00-30.15
本地时间10:48最新报价:
* 台币/美元TAIFX1贬3分,报30.025 (完)
--记者 林妙容/詹静宜; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。