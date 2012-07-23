〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元及欧元下跌,因遭遇获利了结

路透惠灵顿/悉尼7月23日电---澳元和新西兰元兑美元周一下跌,但兑欧元仍接近纪录高位,因担心西班牙可能需要全面纾困,这打压人气.

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0319美元,周五纽约盘报1.0377.上周曾触及1.0445,为近三个月高位.澳元正在测试重要支撑位1.0315,此为1.0100/1.0445走势的38.2%回档位.