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市场报道 | 2012年 7月 23日 星期一 10:45 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆跌破盘初低点,看向92-94密集换手区

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* 欧元/日圆料跌向2000年11月的92-94日圆密集换手区

* 更下方的支撑极少,仅有2000年以来的一两个日低水位

* 95.23高点证实上方阻力沉重,仍有一道高至95.30的缺口.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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