《热点透视》雅虎为新任CEO付出钜额代价,期能立马妙手回春

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撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧

路透纽约7月20日电---雅虎(YHOO.O)期望觅得一名魔杖一挥就能让公司起死回生的梦幻执行长(CEO),为此该公司付出了钜额代价.在经过数任短命执行长之后,不难想见谷歌(GOOG.O)大将梅耶尔(Marissa Mayer)从这家光环转淡的网路搜寻公司拿到肥约的原因.但J.C. Penney(JCP.N)聘用苹果(AAPL.O)前高管的经验显示,没有什么事是一蹴可几的.

梅耶尔和雅虎打的算盘昭然若揭.梅耶尔原是第20位加入谷歌的员工,主管谷歌多个重要业务,本来就是块执行长的料子.但在谷歌,执行长这条路已被该公司共同创办人佩吉(Larry Page)给堵死.如今她有机会担任执行长,在全球第四大网路业者留下足迹.现年37岁的梅耶尔年纪很轻,雅虎则是积重难返,若梅耶尔未能妙手回春,她肯定还有很多机遇.

尽管她可以狮子大开口,但这份工作的风险也不容小觑.一名功成名就的高管,拥有马上能派上用场的经验及在矽谷的声望,雅虎想必会愿意付出高价礼聘.此外,梅耶尔得要待在这家公司五年时间,才能够全数拿到聘雇合约中的所有福利.

梅耶尔的到任可望激发雅虎的新希望.若她证明自己是个足堪胜任的领导人,则公司股价咸鱼翻身所带来的利益将使她的薪资看来相形见绌.根据Bernstein Research数据,雅虎目前股价较整体集团净值折价30%.若梅耶尔的信誉及管理能力能够弥合股价与净值间的差距,则股东们可望从中取得超过70亿美元的利益.

不过这并非易事,因雅虎过去几年来市占率不断流失,也失去了创新的优势.从另外一个产业来看,J.C. Penney执行长Ron Johnson就任初期的困境可为借镜.这家过气的百货公司业者于去年底招来了苹果的零售业务好手,聘雇合约总值达5,300万美元.引进新血的行动激励J.C. Penney股价在消息曝光当天暴涨17%.但之后却跌掉了40%.Johnson决定缩减折扣并重新设计店面,导致该公司营收下滑,且蒙受钜额亏损.

Johnson所提出的药方最终或能治癒J.C. Penney的沉痾.但雅虎该学到的教训是,明星执行长并非万灵丹,尤其是难在短期内见到神效.(完)