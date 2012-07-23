《汇市简讯》美元/日圆未受日本财务大臣及央行总裁谈话所影响

0236GMT * 日圆全面受到追捧,尽管日本财务大臣安住淳稍早扬言会采取行动 * 日本央行总裁白川方明有关"强而有力的宽松"谈话,市场亦不予理会 * 内阁府的经济评估维持不变,市场反应冷淡 * 海外市场人士更倾向于向下测试,认为威胁可能成真 * 一些人认为如果美元/日圆跌破78.00,有可能采取行动.(完) --编译 戴素萍;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=