〔台湾债市〕央行续缩代收隔拆利率降幅,RP利率恐无下调空间

路透台北7月23日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳在0.73-0.74%区间,惟以0.73%居多.央行再度缩减代收隔拆利率降幅至0.2个基点,市场人士认为,这表示RP利率已没有下调空间,除非央行还有其他动作,否则会持稳在既有水准不变.

此外,本周虽进入现金股利发放高峰,不过市场尚未感受资金短缺,令RP利率持稳既有水准.一证券业资金调度人士指出,现金股利发放对资金市场的影响,难说是紧缩或宽松,因为法人在现金股利入帐后,还是得为资金安排去处,最终还是回流到货币市场中.

"感觉还好,投信与寿险资金仍多."一证券商交易人士称.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.

台湾两位大型银行交易员周一表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.39%降至0.388%,较上日下滑0.2个基点,虽再创10个多月以来的低位,但降幅已大幅减小.[ID:nST0530477]

台湾上市柜公司现金股利发放日期一览请见[ID:nST0471456]

交易商先前表示,本周四、五分别有台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)公司债将交割,金额为90亿、105亿台币,再加上进入现金股利发放高峰,届时资金状况可能偏紧.(完)