〔台湾债市〕央行续缩代收隔拆利率降幅,RP利率恐无下调空间

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月23日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳在0.73-0.74%区间,惟以0.73%居多.央行再度缩减代收隔拆利率降幅至0.2个基点,市场人士认为,这表示RP利率已没有下调空间,除非央行还有其他动作,否则会持稳在既有水准不变.
此外,本周虽进入现金股利发放高峰,不过市场尚未感受资金短缺,令RP利率持稳既有水准.一证券业资金调度人士指出,现金股利发放对资金市场的影响,难说是紧缩或宽松,因为法人在现金股利入帐后,还是得为资金安排去处,最终还是回流到货币市场中.
"感觉还好,投信与寿险资金仍多."一证券商交易人士称.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.
台湾两位大型银行交易员周一表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.39%降至0.388%,较上日下滑0.2个基点,虽再创10个多月以来的低位,但降幅已大幅减小.[ID:nST0530477]
台湾上市柜公司现金股利发放日期一览请见[ID:nST0471456]
交易商先前表示,本周四、五分别有台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)公司债将交割,金额为90亿、105亿台币,再加上进入现金股利发放高峰,届时资金状况可能偏紧.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。