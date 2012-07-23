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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 11:31 BJT

《汇市简讯》美元/马币站在3.17上方,市场多头逼空

0308GMT

* 美元/马币(林吉特)明显呈现多头逼空

* 汇价从3.1580低点飙升至3.1725高点

* 万一欧元/美元跌破1.2100,美元/马币料将有更多轧空,下方有更多停止单环伺

* 美元/马币最新报3.1720-3.1730,无本金交割远期外汇(NDF)报3.1770-3.1800 (完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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