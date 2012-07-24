〔台湾债市〕10年券殖利率创纪录新低,欧债危机令避险需求升温

路透台北7月24日电---台湾10年公债101/5A01105=TWO殖利率周二盘中触及1.1319%,创10年券殖利率历史新低纪录,因欧债危机忧虑激励美国10年公债殖利率创纪录新低,且台股跌破7,000点大关.

市场人士表示,央行今日虽暂停调降代收隔拆利率,惟此波下调11.8个基点的效应已经开始显现,银行资金普遍宽裕.昨日中油公司债得标利率低于预期,就是资金竞逐优质标的的结果.

"银行体系资金很多,效果会慢慢显现."一主力证券商交易员说.

本地时间11:04,大盘加权股价指数.TWII下跌0.62%,报6,984.47点.

台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率维持在0.388%,是自13日连续七个交易日调降以来,首见维持利率不变.[ID:nST0531187]

美国公债收益率(殖利率)周一跌至纪录新低,因投资人担心欧债危机失控,遂寻求在美国公债中避险.指标10年期公债US10YT=RR升7/32,收益率报1.44%,上周五尾盘报1.46%,盘中触及1.40%,为纪录新低.[US/NCN]

一位接近交易的人士周一称,台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司[CHIP.UL]本次标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.18%、1.29%及1.42%,其中七年及10年略低于市场预期.[ID:nST0530447](完)