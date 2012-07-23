〔台湾财政〕立法院将召开临时会审议证所税案,预估税收增60-110亿

路透台北7月23日电---台湾立法院即将在周二(24日)召开临时会,以审议纷扰已近四个月的证券交易所得税等相关法案为主.国民党立法院党团周一表示,已与行政部门提出修正动议版本的证所税案,希望可以达到更近公平正义,并且减少对股市冲击.

目前是立法院的休会期间,为使证所税等重大法案的审议进度不再延宕,,因此立法院特别自明日起召开临时会审议包括证所税、美牛等重大财经、民生相关法案.

财政部长张盛和表示,证所税63年来停征,财政部"先求有、再求好,"此版本课征兴柜、上市柜股票大户约1万人,税收估计可征60-110亿台币.

尽管在野党有缓征证所税的提议,但张盛和不以为然.

"60几年来,我们这是最接近(课征证所税)的一次...这是税制上的一大步,"张盛和说.他并认为,课征证所税案已纷扰多日,要尽速尘埃落定,让影响轻微的改革先上路,这也可以减少对股市的不确定因素的冲击,因此不应缓议.

国民党立委赖士葆也表示,他相信国民党的立法委员对此修正版本大多数是支持的,若此案未获通过,对行政部门的威信将受损,对资本市场也是利空.

张盛和并举例,在2013-2014年的过度期间之内,除了少数人应核实申报之外,若台股.TWII达8,500点以上,则将课征0.02-0.06%的税率.不过统计过去10年间股市表现,台股指数在8,500点以上的时间约占13%,等于是有87%的时间是不必课税的.

受欧债危机冲击影响,台股.TWII本地时间12:47下跌2.31%报6,998.97点,已跌破七千点大关.[.TWCN]

台湾股市自3月底受证所税推行的不确定性、以及欧债风暴蔓延的影响,由3月中旬的高点8,100余点走跌至最低6月初的6,857点.其中跌幅最高达15%.

为回应外界对台湾社会迈向公平正义的期待,前财政部长刘忆如在2月间上任以来努力推行证券交易所得实施.不过因此案牵涉广泛且台股面临欧债危机冲击,台股表现急转直下,推行期间民怨四起,执政党的立法委员也不支持之下,令刘忆如黯然求去仅上任不到一个月的财政部长一职.

张盛和系在6月初接任财政部长.

以下为证所税国民党团修正版本:

个人 内 容

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2013-2014年 双轨制(少数核实、其余设算)

*核实--1.未上市未上柜股票

2.兴柜出售100张以上

3.IPO股票(但排除10张以下小户)

4.非居住者

*设算--台股8,500点以上出售金额课0.02-0.06%

2015年后 核实单轨制

*除上述1-4条外,新增出售10亿台币以上大户

*核实税率15%,长期优惠且年盈亏互抵

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法人 内 容

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最低税负制 *维持原有的最低税负制

*扣除额50万台币

*税率由原10-12%调高为12-15%

*持有3年减半

--------------------------------------------------------------------- (完)