〔台湾债市〕殖利率下跌,因欧债危机忧虑重燃

路透台北7月23日电---台湾公债殖利率周一收低,在欧债危机重燃的利多挹注下,交易商间轧空手力道强劲,惟多头面对10年券历史低点却步不前,再加上央行缩减代收隔拆利率调幅,令追价买盘态度趋于审慎.

市场人士表示,西班牙财政等问题虽令在亚洲时段交易的美国10年期公债殖利率跌至纪录低点,但欲带动本地10年券殖利率创新低,可能仍需台湾央行更进一步的宽松政策指引,并迫使实质买盘加入追价行列,否则短线仍难脱离缓步向下的区间整理格局.

"盘面上都是交易商,没看到大型金融机构的追价."一证券商资深交易主管称.

另一证券商交易员则表示,五年券101/6殖利率已将央行调降存单利率8-10个基点的空间反映进去,在央行尚未正式降息前,要再追低殖利率的空间相当有限.

台湾10年期公债殖利率的盘中历史低点,是在2010年9月1日的1.132%,当日收在1.1345%.

台湾两位大型银行交易员周一表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.39%降至0.388%,较上日下滑0.2个基点,虽再创10个多月以来的低位,但降幅已大幅减小.[ID:nST0530477]

美国10年期公债价格周一在亚洲市场上扬,收益率降至历史低点,市场对西班牙是否有能力避免主权援助的担忧加剧,促使投资者转投安全的固定收益资产.周末期间,西班牙穆尔西亚(Murcia)地区表示,将寻求政府金援,有媒体报导称,有近六个地方政府将跟随瓦伦西亚(Valencia)步伐,向中央政府求援.瓦伦西亚政府周五表示将求助于政府.[US/NCN]

市场还担心希腊能否支撑住当前困境.希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周日告诉美国前总统克林顿,希腊处于类似美国1930年代"大萧条"的境况.国际货币基金组织(IMF)和欧盟的检查人员周二料抵达雅典,推进该国进一步节支,这是为符合进一步拨付援助金的资格并避免陷入无序违约所需.[ID:nST0530377]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO -1.20 0.8580 0.8490-0.8600 74.5

10 101/5 A01105=TWO -1.02 1.1448 1.1380-1.1455 165.0

央行今日将代收隔拆利率降幅再缩减,让对降息仍心存一丝期望的多方心死.攸关交易商养券成本的公债10天期附买回(RP)利率,也在微降至0.73-0.74%区间后,即未能持续向下.

"若一天只降0.2个基点,一周也才1个基点,比想像少."一证券商交易主管说.

另一主力券商交易员则称,在央行降息无望,殖利率又已反映存单利率降幅的预期下,"接下来就看哪一个交易商的拳头大".

他预期,除非全球经济又出现重大利空,否则债市殖利率仅能处在上下幅度都不大的区间内震荡.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1448

5 101/1 A01101=TWO 0.8680

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)