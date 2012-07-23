〔欧股业绩〕飞利浦第二季表现优于预期,重整计画步上轨道

路透阿姆斯特丹7月23日电---飞利浦(PHG.AS)周一公布第二季获利高于预期,有部分是因为出售医疗事业的挹注,该公司并称重整及缩减成本计画年内仍按部就班进行.

飞利浦(PHG.AS)第二季营收59亿欧元,路透调查平均预估为55.92亿;第二季净利为1.67亿欧元,路透调查平均预估为1.18亿.

飞利浦第二季未计利息、税项、摊销之利润(EBITA)为4.5亿欧元,路透调查平均预估为3.3亿. (完)