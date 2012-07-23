〔欧股业绩〕飞利浦第二季表现优于预期,重整计画步上轨道

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透阿姆斯特丹7月23日电---飞利浦(PHG.AS)周一公布第二季获利高于预期,有部分是因为出售医疗事业的挹注,该公司并称重整及缩减成本计画年内仍按部就班进行.
飞利浦(PHG.AS)第二季营收59亿欧元,路透调查平均预估为55.92亿;第二季净利为1.67亿欧元,路透调查平均预估为1.18亿.
飞利浦第二季未计利息、税项、摊销之利润(EBITA)为4.5亿欧元,路透调查平均预估为3.3亿. (完)
--编译 张明钧;审校 艾茂林
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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