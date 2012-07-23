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货币新闻 | 2012年 7月 23日 星期一 13:16 BJT

〔表格〕新加坡6月CPI较上年同期上升5.3%,增幅高于预估

路透新加坡7月23日电---新加坡统计局周一公布:

* 新加坡6月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨5.3%(路透调查预估为上涨5.2%)

* 新加坡央行6月年核心通胀率为2.7%

* 新加坡称,住房成本较上年同期上涨10.8%带动6月通胀

* 新加坡称2012年通胀率可能落在官方预估区间3.5-4.5%上半部

表格如下:

CPI 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月

年率(%) 5.3 5.0 5.4 5.2 4.6 4.8 5.5

新加坡央行核心通胀率

年率(%) 2.7 2.7 2.7 2.9 3.0 3.5 2.6

月率(%) 持平 -0.1 0.4 0.1 -0.2 0.9 0.2 (完)

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--编译吴云凌;审校 戴素萍

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