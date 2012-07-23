〔表格〕新加坡6月CPI较上年同期上升5.3%,增幅高于预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透新加坡7月23日电---新加坡统计局周一公布:
* 新加坡6月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨5.3%(路透调查预估为上涨5.2%)
* 新加坡央行6月年核心通胀率为2.7%
* 新加坡称,住房成本较上年同期上涨10.8%带动6月通胀
* 新加坡称2012年通胀率可能落在官方预估区间3.5-4.5%上半部
表格如下:
CPI 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
年率(%) 5.3 5.0 5.4 5.2 4.6 4.8 5.5
新加坡央行核心通胀率
年率(%) 2.7 2.7 2.7 2.9 3.0 3.5 2.6
月率(%) 持平 -0.1 0.4 0.1 -0.2 0.9 0.2 (完)
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--编译吴云凌;审校 戴素萍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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