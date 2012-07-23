《汇市简讯》美元/日圆下跌,一路向下的买盘都被吸收

0509GMT

* 美元/日圆在亚洲盘从78.54跌至78.15,一路向下的买盘都被吸收

* 日本买方一路向下都有买兴,但在78.00下方有停止单

* 干预风险升高,日圆买盘全面涌现

* 从78.50日圆起有卖盘.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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