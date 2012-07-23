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货币新闻 | 2012年 7月 23日 星期一 16:08 BJT

〔台湾数据〕6月工业生产同比衰退2.44%,连续第四个月衰退

路透台北7月23日电---台湾经济部周一公布,6月工业生产较上年同期衰退2.44%,为连续第四个月衰退.6月经季调后较上月亦衰退1.97%,因电脑电子产品与光学制品较上年同期衰退12.27%,化学工业也衰退达5.30%.

以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):

6月 5月

工业生 -2.44 -0.21

注: r表修正.(完)

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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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