〔台湾数据〕6月工业生产同比衰退2.44%,连续第四个月衰退

路透台北7月23日电---台湾经济部周一公布,6月工业生产较上年同期衰退2.44%,为连续第四个月衰退.6月经季调后较上月亦衰退1.97%,因电脑电子产品与光学制品较上年同期衰退12.27%,化学工业也衰退达5.30%.