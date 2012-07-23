〔台湾数据〕6月工业生产同比衰退2.44%,连续第四个月衰退

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透台北7月23日电---台湾经济部周一公布,6月工业生产较上年同期衰退2.44%,为连续第四个月衰退.6月经季调后较上月亦衰退1.97%,因电脑电子产品与光学制品较上年同期衰退12.27%,化学工业也衰退达5.30%.
以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):
6月 5月
工业生 -2.44 -0.21
注: r表修正.(完)
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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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