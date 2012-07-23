〔台湾货币市场〕银行间隔夜拆款加权平均利率收报0.389%,创11个月来最低

路透台北7月23日电---台湾银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周一收报0.389%,较上日跌0.2个基点,平了去年8月24日的低位纪录,因央行已连续七日调降隔夜代收利率.

金融业隔拆利率一览请见中央银行网站(here)

交易员表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.39%降至0.388%,较上日下滑0.2个基点,且减幅明显降低.这已是央行连续第七日调降该利率,累计调幅达11.8个基点.[ID:nST0530477]

拆款加权平均利率上周五收报0.391%;今日区间则落在295%-0.600%,上日报在0.295%-0.620%.(完)